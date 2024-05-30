Bu 7 besin kalbi gençleştiriyor! Uzun yaşamın sırrı

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi riskleri beraberinde getirebilecek sessiz bir tehlikedir. Bu nedenle, damarlardaki yağ birikiminden kaçınmak önemlidir.
Uzmanlara göre, LDL düzeylerini azaltabilecek ve yüksek kolesterol riskini düşürebilecek yedi besin bulunmaktadır.
Uzmanlar, "Yüksek kolesterolü kontrol altında tutmak için, belirli gıdaları diyetinize eklemeniz önemlidir" ifadesini kullandı. İşte o besinler...
YULAF
Uzmanlar, popüler kahvaltı seçeneklerinin, özellikle yulafın, adeta "küçük kolesterol mıknatısları gibi" işlev gördüğünü açıkladı. Uzmanlar, bu gıdaların vücuttaki kötü kolesterolü hedefleyen özel bir tür lif olan beta-glukanı içerdiğini belirtti. Beta-glukanın, sisteminizin kötü kolesterolü dışarı atmasını kolaylaştıran önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan uzmanlar, günlük olarak en az bir porsiyon (yaklaşık 120 ila 200 gram) yulaf veya arpa tüketmeyi hedeflemenin faydalı olabileceğini önerdi.
MEYVE VE SEBZELER
Yaban mersini ve ıspanak gibi meyve ve sebzeler, yalnızca yemeklerinize renkli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda lif, antioksidanlar ve bitki sterolleri açısından da zengindir. Uzmanlar "Birlikte, vücudunuzun emdiği toplam kolesterol miktarını azaltır ve sisteminizin kötü kolesterolden kurtulmasına yardımcı olur" diyorlar. Günlük beslenmenizde çeşitli meyve ve sebzeleri içeren en az beş porsiyon hedefleyerek bu avantajlardan faydalanmanızı öneriyorlar.
AVOKADO
Zeytinyağı gibi, avokado da kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü yükselten tekli doymamış yağlar içerir. Uzmanlar "Günlük beslenmenize yarım ila bir avokado ekleyin" açıklamasında bulundu. Avokado, salatalara, sandviçlere eklenebilir veya sürülebilir olarak kullanılabilir.
Kardiyologlar, bunların genel öneriler olmasına rağmen bireysel beslenme ihtiyaçlarınızın değişebileceğini belirtti. Besin değeri yoğun çeşitli gıdaları içeren dengeli bir beslenmeyi sürdürmek önemlidir. Ayrıca, diyetinizi özel sağlık hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için bir sağlık uzmanına veya diyetisyene danışabilirsiniz.
YAĞLI BALIK
Kardiyologlara göre, somon, uskumru ve alabalık gibi yiyecekler sadece kötü kolesterol düzeylerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda iyi kolesterolünüzü de artıran omega-3 yağ asitleriyle zengindir. Uzmanlar "Haftada en az iki kez diyetinize yağlı balıkları ekleyin" önerisinde bulunarak, bu sayede daha sağlıklı bir bedene kavuşmanın da formülünü verdi.
KURUYEMİŞ
Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar açısından zengin olan kuruyemişler, kötü kolesterolü düşürmek için aktif olarak çalışır. Badem, ceviz ve antep fıstığı gibi yiyecekleri tüketmenin aynı zamanda kardiyovasküler faydaları olan antioksidan seviyenizi artıracağını söyleniyor. Küçük bir avuç kuruyemişin (yaklaşık 40 ila 50 gram) tüketilmesini öneren kardiyologlar, "Fındıklar kalori açısından yoğun olduğundan porsiyon boyutlarına dikkat edin" diye eklediler.
BAKLAGİLLER
Fasulye, mercimek ve nohuttaki çözünür lif, kolesterole bağlanarak vücudunuzdan atılmasına yardımcı olabilir. Haftada birkaç kez beslenmenize baklagilleri eklemek iyi bir seçenek olabilir. Bir porsiyon büyüklüğü yaklaşık 120 ila 200 gram pişmiş baklagildir.
ZEYTİNYAĞI
Akdeniz diyetinin temelini oluşturan tekli doymamış yağlar, iyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolü düşürebilir. Doktorlar, günlük yaklaşık iki ila dört yemek kaşığı zeytinyağını ana yemeklerinize eklemenizi öneriyor