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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:09

Bu 7 besin kalbi gençleştiriyor! Uzun yaşamın sırrı

Bazı basit değişiklikler, damarlarınıza tazelik ve iyileştirme getirebilir. Bu yöntem, iyi kolesterol seviyelerini artırırken kötü kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Uzmanlar, vücudunuzu canlandırmak için uygulanabilecek birkaç stratejiyi paylaştı.

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