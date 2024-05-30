Bu 7 besin kalbi gençleştiriyor! Uzun yaşamın sırrı

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi riskleri beraberinde getirebilecek sessiz bir tehlikedir. Bu nedenle, damarlardaki yağ birikiminden kaçınmak önemlidir.

Uzmanlara göre, LDL düzeylerini azaltabilecek ve yüksek kolesterol riskini düşürebilecek yedi besin bulunmaktadır.

Uzmanlar, popüler kahvaltı seçeneklerinin, özellikle yulafın, adeta "küçük kolesterol mıknatısları gibi" işlev gördüğünü açıkladı. Uzmanlar, bu gıdaların vücuttaki kötü kolesterolü hedefleyen özel bir tür lif olan beta-glukanı içerdiğini belirtti. Beta-glukanın, sisteminizin kötü kolesterolü dışarı atmasını kolaylaştıran önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan uzmanlar, günlük olarak en az bir porsiyon (yaklaşık 120 ila 200 gram) yulaf veya arpa tüketmeyi hedeflemenin faydalı olabileceğini önerdi.

Yaban mersini ve ıspanak gibi meyve ve sebzeler, yalnızca yemeklerinize renkli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda lif, antioksidanlar ve bitki sterolleri açısından da zengindir. Uzmanlar "Birlikte, vücudunuzun emdiği toplam kolesterol miktarını azaltır ve sisteminizin kötü kolesterolden kurtulmasına yardımcı olur" diyorlar. Günlük beslenmenizde çeşitli meyve ve sebzeleri içeren en az beş porsiyon hedefleyerek bu avantajlardan faydalanmanızı öneriyorlar.

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AVOKADO





Zeytinyağı gibi, avokado da kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü yükselten tekli doymamış yağlar içerir. Uzmanlar "Günlük beslenmenize yarım ila bir avokado ekleyin" açıklamasında bulundu. Avokado, salatalara, sandviçlere eklenebilir veya sürülebilir olarak kullanılabilir.

Kardiyologlar, bunların genel öneriler olmasına rağmen bireysel beslenme ihtiyaçlarınızın değişebileceğini belirtti. Besin değeri yoğun çeşitli gıdaları içeren dengeli bir beslenmeyi sürdürmek önemlidir. Ayrıca, diyetinizi özel sağlık hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için bir sağlık uzmanına veya diyetisyene danışabilirsiniz.