Böyle görünüyorsa evinize sakın sokmayın! Yiyeceklerin ilaçlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

DOMATES
Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir: Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur.
Çünkü kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.
Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız bu gıda nitrik asit içeriyor olabilir.
Patateste küçük yumruların çok fazla olması ve içerisinde kararmalar meydana gelmesi, çok fazla ilaca maruz kaldığına işaret ediyor olabilir.
BAL KABAĞI
En lezzetli kış yiyeceklerinden biridir bal kabağı. Ancak tadıyla damakları şenlendiren bal kabağı da kimyasal işleme maruz kalan yiyecekler arasındadır.
Tam tersine eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.
İşte içerdiği su ve posa sayesinde sağlık yönünden çok faydalı olan salatalığı yerken dikkat etmeniz gereken bir detay!
Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalıklar sağlık açısından risk oluşturabilir.
BİBER
Biberin de yanlış müdahalelere maruz kalıp kalmadığını anlamak için önce boyutuna bakmak gerekir.
Bu biberler genellikle olması gerektiğinden büyüktür. Ayrıca etli kısımları da beyaz renkli ve serttir.
PATLICAN
Aşırı ve yanlış şekilde uygulanan kimyasala maruz kalan patlıcanların şekli bozuktur. Genelde birbirlerine yapışık şekilde yer alırlar.
KARPUZ
Yazın içimizi serinleten ve adeta vitamin deposu olan karpuzu alırken de dikkatli olmakta fayda var.
Usulünce uygulanmayan kimyasal işleme maruz kalmış karpuzların çekirdek evleri boştur. Yendiği zaman aşırı nişasta kokusu verir.
YİYECEKLERE HORMON VERİLİYOR MU? BUNUN SAĞLIĞA ETKİSİ VAR MI?
Hormon kalıntılarının insan sağlığı açısından bilinen zararları; baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, alerjik deri reaksiyonları, egzama, kadınlarda düzensizadet görme, obezite, buluğ çağa girmede gecikme, tümoral oluşumlar, depresyon, kalp-damar rahatsızlıkları olarak öne çıkıyor.
Hemen hemen tüm sebze ve meyvelerde hormon kullanımı, genel olarak 15 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasındadır.
Bu nedenle uzmanlar turfanda sebze ve meyve tüketiminden kaçınmak, zor olsa da en kestirme tedbirdir" açıklamasında bulundu.