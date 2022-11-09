  • $18,6083
  • 18,7434
  • 1024.03
  • 4424.65

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:07

Böyle görünüyorsa evinize sakın sokmayın! Yiyeceklerin ilaçlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

İstediğiniz mevsimde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi harcamak hoş ama bunun bir kıymeti var. Zira bu yedikleriniz yoğun kimyevi operasyonlara maruz kalmış oluyor bu da doğrudan sıhhatinizi etkiliyor. Peki kimyevi harekâta uğramış gıdaları nasıl anlarız? İşte bazı yiyeceklerin kimyevi operasyondan geçip geçmediğini kavramanın kolay kolay ipuçları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.