Böyle görünüyorsa evinize sakın sokmayın! Yiyeceklerin ilaçlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

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DOMATES

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir: Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur.

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Çünkü kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız bu gıda nitrik asit içeriyor olabilir.



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PATATES Sofralarımızdan eksik etmediğimiz patates de bu listede yer alıyor.

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Peki, patates seçerken kimyasal işleme maruz kalıp kalmadığını anlamanın yolu ne?

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Patateste küçük yumruların çok fazla olması ve içerisinde kararmalar meydana gelmesi, çok fazla ilaca maruz kaldığına işaret ediyor olabilir.

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BAL KABAĞI En lezzetli kış yiyeceklerinden biridir bal kabağı. Ancak tadıyla damakları şenlendiren bal kabağı da kimyasal işleme maruz kalan yiyecekler arasındadır.

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Bal kabağının dışı pürüzsüz ise ilaca maruz kalmadığı söylenir. Bu doğru değildir.

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Tam tersine eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.

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SALATALIK

Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

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İşte içerdiği su ve posa sayesinde sağlık yönünden çok faydalı olan salatalığı yerken dikkat etmeniz gereken bir detay!

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Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalıklar sağlık açısından risk oluşturabilir.

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BİBER

Biberin de yanlış müdahalelere maruz kalıp kalmadığını anlamak için önce boyutuna bakmak gerekir.

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Bu biberler genellikle olması gerektiğinden büyüktür. Ayrıca etli kısımları da beyaz renkli ve serttir.

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PATLICAN

Aşırı ve yanlış şekilde uygulanan kimyasala maruz kalan patlıcanların şekli bozuktur. Genelde birbirlerine yapışık şekilde yer alırlar.

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Aynı zamanda bu patlıcanların etli kısımları da süngerimsi bir yapıdadır ve koftur.

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KARPUZ

Yazın içimizi serinleten ve adeta vitamin deposu olan karpuzu alırken de dikkatli olmakta fayda var.

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Usulünce uygulanmayan kimyasal işleme maruz kalmış karpuzların çekirdek evleri boştur. Yendiği zaman aşırı nişasta kokusu verir.

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YİYECEKLERE HORMON VERİLİYOR MU? BUNUN SAĞLIĞA ETKİSİ VAR MI?

Hormon kalıntılarının insan sağlığı açısından bilinen zararları; baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, alerjik deri reaksiyonları, egzama, kadınlarda düzensizadet görme, obezite, buluğ çağa girmede gecikme, tümoral oluşumlar, depresyon, kalp-damar rahatsızlıkları olarak öne çıkıyor.

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Hemen hemen tüm sebze ve meyvelerde hormon kullanımı, genel olarak 15 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasındadır.

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Bu nedenle uzmanlar turfanda sebze ve meyve tüketiminden kaçınmak, zor olsa da en kestirme tedbirdir" açıklamasında bulundu.

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