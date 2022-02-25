Böbreklere iyi gelen besinler! Mutlaka düzenli olarak tüketin

Özellikle yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı etkisi mevcuttur.
Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Kabak çekirdeğinin temizleyici etkisi var Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.
Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon, kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden bir özelliktedir.
Bal kabağı böbrek taşı oluşumunu engeller Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir.
Elma, böbreklere kalkan oluşturuyor Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir.
Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.
Su dengesi için maydanoz önemli C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve çalışmasına destek olma konusunda birebirdir.
Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasında yardımcı olur.
Mürdüm eriği böbrek hastalıklarına karşı savaşır Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir.
Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.
Somon tedavi edici bir role sahip Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir.
Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.
Çinko ve demir içerikleri böbreklerin çalışması ve hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesi konusunda yardımcı olur.
Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.