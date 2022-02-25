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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 15:28

Böbreklere iyi gelen besinler! Mutlaka düzenli olarak tüketin

Yemek arasında tüketilen yoğurt, böbreğin doğal ilacı Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile yoğurt, böbrek sağlığında önemli besinlerden biridir.

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