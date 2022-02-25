Böbreklere iyi gelen besinler! Mutlaka düzenli olarak tüketin

1 / 25

Özellikle yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı etkisi mevcuttur.

2 / 25

Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

3 / 25



4 / 25

Kabak çekirdeğinin temizleyici etkisi var Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.

5 / 25

Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi oldukça yüksektir.

6 / 25

Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon, kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden bir özelliktedir.

7 / 25

Bal kabağı böbrek taşı oluşumunu engeller Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir.

8 / 25

Balkabağı içerisinde yer alan kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır.

9 / 25

Elma, böbreklere kalkan oluşturuyor Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir.

10 / 25

Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.

11 / 25

Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.

12 / 25

Su dengesi için maydanoz önemli C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve çalışmasına destek olma konusunda birebirdir.

13 / 25

Özellikle böbrek hastalıklarında su durumu ve dengelenmesinde vücuda yardımcı olur.

14 / 25

Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasında yardımcı olur.

15 / 25

Maydanozun enerji verici ve lif etkisi yüksektir.

16 / 25

Üreme sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

17 / 25

Mürdüm eriği böbrek hastalıklarına karşı savaşır Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

18 / 25

Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.

19 / 25

Somon tedavi edici bir role sahip Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir.

20 / 25

Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.

21 / 25

Çinko ve demir içerikleri böbreklerin çalışması ve hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesi konusunda yardımcı olur.

22 / 25

Pirinç dengeli tüketildiğinde böbrekler için faydalı

23 / 25

Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.

24 / 25

Pirinç şeker hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir.