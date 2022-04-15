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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 11:38

Bir hafta boyunca karanfilli su içerseniz... Etkisi inanılmaz

Karanfil, hemen hemen her mutfakta kullanılan popüler bir baharattır. Bu harika baharat, sağlık için çok faydalıdır. Karanfil suyu nasıl yapılır, karanfilli su diyeti nasıl uygulanır, karanfilin faydaları nelerdir?

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