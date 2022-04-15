Bir hafta boyunca karanfilli su içerseniz... Etkisi inanılmaz

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Karanfilli suyun faydaları: Karanfil, yaygın olarak diş sorunları için bir çare olarak kullanılmaktadır. Karanfilin size sunabileceği başka birçok faydası vardır. Karanfil C vitamini, lif, manganez, antioksidanlar ve K vitamini bakımından zengindir.

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Karanfilli su aynı zamanda güçlü bir antiseptik özelliği olan bir karışımdır. Bu sayede vücutta ki mikropları temizler ve vücutta ki zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcı olur. Aynı zamanda karanfil mide bulantısı ve diş eti hastalıklarına karşı da oldukça faydaları olan bir baharattır. Bunların yanında iyi bir idrar söktürücüdür. Karanfil kürünü uygularken çok yağlı, şekerli ve mayalı hamurlu gıdalardan uzak durursanız çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.

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Bir hafta boyunca karanfilli su içerseniz bakın ne oluyor! Karanfil suyu ile kilo verin! Hem 1 haftada 3 kilo zayıflamak hemde karanfilin sağlığa faydalarından yararlanmak istiyorsanız karanfil su kürünü mutlaka uygulamalısınız. Evinizde çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kür yağ yakıcı özelliği sayesinde istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.

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Karanfilli su ile 7 günde 3 kilo zayıflatan kür- Malzemeler: 1 adet çubuk tarçın, 1 yemek kaşığı karanfil, 1 yemek kaşığı zencefil kökü, 2 su bardağı su.

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Zayıflatıcı karanfilli su nasıl hazırlanır? Çubuk tarçın, zencefil kökü ve karanfil bir demliğin içerisine konulur. Üzerine 2 su bardağı suyu ilave edin ve tıpkı çay demler gibi demlemeye bırakın. Hazırlamış olduğunuz karanfilli su karışımından sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa öğünlerden yarım saat kadar önce için.