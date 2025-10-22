Binlerce yıllık şifa kaynağı! Sarımsağın bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

2. Sarımsak Binlerce Yıldır Kullanılıyor





Tarihçiler, sarımsağın Mezopotamya dönemine, yaklaşık 4.000 yıl öncesine dayandığını söylüyor. Antik Mısır ve Çin'de o kadar popülerdi ki, Firavunların mezarlarında bile sarımsak kalıntılarına rastlanmıştır. Antik Yunan ve Roma mutfaklarında da sıkça kullanılırdı. O dönemlerde sarımsak; artrit, yılan ısırığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır.