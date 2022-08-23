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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:37

Bilinenin aksine sizi çabuk acıktıran yiyecekler! Bunları tüketirken dikkat

Açlığımızı bastırsın ya da tok tutsun diye tüketilen bazı besinler aslında çok acıktıran yiyecekler olabilir. Kısa süreliğine doymuş gibi hissetsek de hemen yine acıkırız. Bu yiyecekleri tükettiğinizde farkında olmadan çok daha çabuk acıkıyorsunuz.

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