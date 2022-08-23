Bilinenin aksine sizi çabuk acıktıran yiyecekler! Bunları tüketirken dikkat

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Buğday ekmeği Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.

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Yumurta beyazı Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.

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Peynir Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.

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Suşi Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.

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Meyveli yoğurt Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.

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Meyve suyu Meyveler şeker bakımından oldukça zengin olduğu için liflerini attığınızda kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyveleri olduğu gibi yiyin.

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Şekerli kahvaltılık gevrek Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.