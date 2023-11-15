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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:49

Beyne zarar veren besinler! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

Sağlığımız için tüketmemiz ve uzak durmamız gereken besinler bulunuyor. Kimi besinler sağlığımız için oldukça faydalıyken kimi besinlerin de vücudumuza verdiği zarar oldukça fazla. Peki beyne zarar veren besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

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