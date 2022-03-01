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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 13:38

Beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki fark nedir?

Yumurta, kaliteli protein kaynağı olan mükemmel bir yiyecektir. Peki, bakkaldan veya marketten yumurta alırken kabuğunun rengi sizin için önemli mi, bu konuda bir tercihiniz var mı? Sizce kabuk renkleri farklı olan yumurtaların içleri de besin değeri olarak farklı olabilir mi? Tavukların niçin bazılarının yumurtaları beyaz da bazılarının açık kahverengi? İşte aslında alırken çok dikkat etmediğimiz beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki farklar...Bu konuda iki zıt ama ikisi de yanlış olan görüş var.

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