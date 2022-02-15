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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:33

Beslenme şeklini değiştirmek ömrünüze 13 yıl ekleyebilir

Beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan yeni, bir araştırmada, sebze ve meyve ağırlıklı beslenen kişilerin ömürlerine 13 yıl ekleyebilecekleri belirtildi. Akdeniz tipi beslenen 20 yaşında bir erkeğin yaşamına 13 yıl ekleyebileceği belirtilen çalışmada, aynı yaştaki kadınların da yaşamlarını 10 yıldan fazla artırabilecekleri aktarıldı.

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