Benlerinizin sırrı çözüldü! Şöhret, başarı ve kaderinizle bağlantılı mı?

Şakağında Beni Olanlar
Macera sever insanlar genellikle şakağında beni olan kişilerdir. Bazı ülkelerde seyahat etmek onlar için sadece sıradan bir iş olabilir.
Kaş Altında Ben
Eğer göz ve kaş çevrenizde bir ben varsa, insanlarla kolay iletişim kurabilen birisiniz. Bu yeteneğiniz sayesinde liderlik vasfına sahip olabilir ve çevrenizde size güvenen bir topluluk oluşturabilirsiniz.
Elmacık Kemiğinde Ben
Güçlü liderlik yeteneklerine sahip insanlar genellikle elmacık kemiğinde ben bulunan kişiler arasından çıkar. Bu kişiler büyük başarılar elde eder ve yüksek mevkilerde yer alırlar.