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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 09:41 |

Benekli muzun faydaları saymakla bitmiyor! Hangi hastalıklara iyi gelir?

Vitamin ve mineral açısından zengin olan muz, sağlığa sayısız fayda sağlıyor. Uzmanlar, özellikle kabuğunda benekler oluşan muzların tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, benekli muzun faydaları nelerdir? Hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? İşte muz tüketimi hakkında bilinmesi gerekenler...

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