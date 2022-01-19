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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:26

Belli miktarlarda tüketildiğinde mutluluk veren besinler! İşte listede yar alan yiyecekler

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

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