Bebekler için yumurtanın sarısı mı beyazı mı faydalı? İşte merak edilen sorunun cevabı

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Bebekler için süt ve süt ürünleri kadar önemli olan bir diğer besin kaynağı da hiç şüphesiz yumurta. Özellikle uzun süre tok tutmasıyla ilk dönem beslenmede annelerin kahvaltı listesinde ilk sıralarda yer alan yumurta, bebekler için zengin bir demir, çinko ve kalsiyum kaynağı. Ancak özellikle bebeğinde alerji ve kilo sorunu bulunan annelerin yumurta konusunda dikkat etmesi gereken bazı kritik bilgiler, bebeklerin sağlıklı yetişmesi adına son derece önemli.

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Yumurtaya karşı alerjik reaksiyon geliştiren çok sayıda bebeğin, yumurtada bulunan vitaminleri nasıl alacağı sorusu, pek çok annenin zihninde yanıt bulabilmiş değil. Ayrıca ailesinde kalp ve damar hastalığı olan bebeklerin yumurtayı nasıl tüketmesi gerektiği, aşırı kilolu çocuklarda yumurta tüketiminin nasıl olması gerektiği gibi soruların yanıtları, henüz annelerin zihninde yeterince yer bulabilmiş değil.

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Uzmanlar, bebeklerde yumurta tüketimiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veriyor:

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Bebekler için yumurtanın sarısı mı, beyazı mı?

Bebeklik döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlık, büyüme ve gelişme için esastır. Doğumla başlayan ve 2 yaşına kadar devam eden yaşam dönemi, büyümenin çok hızlı oluşuna bağlı olarak makro ve mikro besin ihtiyacının yüksek olduğu, beyin gelişiminin yüzde 90'ının tamamlandığı, bağırsak mikrobiyotasının erişkin halini aldığı ve yeme davranışının geliştiği çok kritik bir dönemdir.

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İlk 6 ay sonrası tek başına anne sütünün bebeğin besin ihtiyacını karşılayamamasından ötürü 6. ayda bebeğin küçük mide kapasitesine uygun yüksek enerjili, yeterli protein içeriğine sahip gıdalarla tamamlayıcı beslenmeye başlanmalıdır. Tamamlayıcı beslenmede verilecek besinlerin kolay ulaşılabilir ve ucuz olması başarılı bir beslenme için temeldir.

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Yumurta da, bu dönemde demir, çinko, kalsiyum, B vitaminleri gibi eksikliği yaşanan mikrobesinlerin karşılanmasında en temel gıdalardan biridir. Yumurta, yağ oranı düşük, vitamin ve mineral açısından zengin, kolay pişen, kolay püre haline getirilebilen, nispeten ucuz ve değerli bir tamamlayıcı besindir.

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Bebeklerde 6-8 aylık dönemlerde 1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı, 8. aydan itibaren de günde 1 tam yumurta verilmeye başlanabilir.