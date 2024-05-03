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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 16:10

Bebekler için yumurtanın sarısı mı beyazı mı faydalı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bebeklik döneminde yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Peki bu önemli dönemde bebekler için yumurtanın beyaz kısmımı mı yok sarı kısmımı daha faydaları olur ?

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