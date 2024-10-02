'Baharatların Kraliçesi'nin mucizevi faydaları! 775 derde deva

Zerdeçal Hindistan'da 2500 yılı aşkın süredir kutsal kabul ediliyor ve ''baharatların kraliçesi'' olarak kullanılıyor.
Daha yaygın olarak toz şeklinde bulunan zerdeçal, tropik bir bitki olan "Curcuma Longa"dan elde ediliyor. Günümüzde zerdeçal en çok araştırılan bitkilerden biri.
Tıbbi özellikleri ve bileşenleri 5600'ün üzerinde biyomedikal incelemeye konu olmuş durumda. Uzun süredir en çok antienflamatuar özelliği için kullanılıyor ancak romatizma, deri sağlığı, sindirim, bağışıklık ve hatta kansere karşı etkili olabileceğini gösteren bulgular var.
Yapılan son araştırmalar, hastalıkların tedavisinde 14 tane reçeteli ilaç kadar etkili olduğunu göstermiş.
Myscienceacademy'de yayınlanan bir habere göre beş yıllık "kutsal bitki" projesinde, bilim insanları zerdeçalın 600'den fazla önleyici ve tedavi edici kullanımını, 175 çeşit yararlı psikolojik etkisini keşfetmiş.
Zencefilgiller (Zingiberaceae)
familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsi olan, Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın anavatanı Güney Asya'dır. Acımsı tadından yüzüne bile bakmadığımız bu bitkinin mucizevi faydalarını sizler için sıraladık.
Hafızayı güçlendiriyor
Bu bitkinin bir çay kaşığı kadarı bile hafızayı güçlendirmeye yetiyor. Tayvan'da yapılan araştırma, kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketmenin diyabetin ilk evresinde ve bilişsel becerilerinde azalma riski bulunan kişilerinhafızasını güçlendirdiğini gösterdi. Diyabet teşhisi koyulan 60 yaşın üzerinde kadın ve erkeklerin katıldığı araştırmada, bilim adamları zerdeçalın hafızaya etkisini araştırdı. Katılımcılar kahvaltıdan önce ve saatler sonra hafıza testine tabi tutuldu. Kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketen katılımcılar testlerde daha başarılı oldu.
Zayıflatıyor
Malzemeler: 4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı zencefil tozu. 4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurdu bir kaseye koyuyoruz ve içine malzemelerin tamamını ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu yoğurt kürünü sabah, öğlen ve akşam yemeklerden 1-2 saat önce aç karnına tüketiyoruz.
Kanser riskini yok ediyor
Hindistan'da günde en az 1 çay kaşığı zerdeçal kullanılmaktadır. Bu nedenle, Hintlilerde akciğer, meme, böbrek kanserleri daha az görülmektedir. Amansız bir hastalık olarak görülen kanserin doğal yollar ile tedavi edilmesi aşamasında ilk akla gelen zerdeçaldır. Kanserli hücreler ile mücadele ederek hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde destekleyen zerdeçal prostat kanseri, kolon kanseri, meme kanseri gibi ülkemizde de sık sık görülmekte olan kanser türleri ile mücadele edilmesini sağlayan en etkili ve en doğal yöntemlerden birisidir.
Romatizma ağrılarını giderir
Zerdeçal, anti enflamatuar özellikleri yardımıyla osteoarterit ve romatoid arteritsorunlarını giderebilir. Buna ek olarak, zerdeçalın antioksidan özelliği hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bunun yanında hafif eklem ağrılarına, romatizma ağrılarına ve iltihaplara iyi gelir, ağrıları giderebilir.
Kolesterol seviyesini dengeler
Araştırmalar gıda olarak zerdeçalın kolesterol seviyesini dengelediğini ortaya koymuştur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Vücudun bağışıklık sistemini uyaran yardımcı lipopolisakarit olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde bakterilere, iltihap ve serbest radikallere karşı etkilidir. Eğer bir soğuk, öksürük veya grip sorununuz var ise ılık bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu karıştırın ve için. Bu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
Sindirim sistemi sağlığını korur!
Safra kesesine inanılmaz faydaları vardır, şişkinlik ve gaz sorunlarını giderebilir. Çiğ bir şekilde zerdeçal tüketimi sindirim sistemi sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir
Vücutta bulunan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Zerdeçal yanı zamanda kan dolaşımını hızlandırarak vücut ısısının korunmasını sağlar, bünyenin daha hızlı temizlenmesine yardımcı olur.
Nasıl Kullanılır?
Zerdeçalın zeytinyağı, karabiber, kırmızıbiber ile birlikte tüketilmesi vücut tarafından tamamen emilmesini sağlamaktadır. Zerdeçalı kaynayan her yemeğe 1 tatlı kaşığı eklemekle kullanabilirsiniz. Hemen hemen her yemeğe yakışan bir tadı vardır. Süte ekleyerek içilebileceği gibi çayı da tüketilebilir. Fakat belki de en etkili kullanım salatalara ekleyerek, limon ve baharatlar ile kullanımıdır.
Kalp dostu
Zerdeçalın LDL, ya da kötü kolesterolü düşürdüğü, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını önlediği tespit edilmiş.
Diyabete karşı etkili
Zerdeçalın diyabet tedavisinde etkisini konu alan bir araştırma 2009 yılında Biochemistry and Biophysical dergisi tarafından yayınlandı. Bu araştırmada zerdeçalın aktif maddesi Curcumin'in diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtan 500 kat daha etkili olduğu tespit edildi.
Kireçlenmeye karşı etkili
Geleneksel Çin tıbbı ve Hint kökenli Ayurveda, kireçlenme tedavisinde zerdeçal kullanmış. 2012 yılında Amerika'da yapılan bir araştırma zerdeçalın romatizmal eklem iltihabını tedavide ilaçlardan daha etkili olduğunu tespit etmiş.
Basit bir zerdeçal çayı tarifi:
1 bardak suyu kaynatın ve ocaktan alın. İçine bir çay kaşığı tercihen organik zerdeçal ve ¼ çay kaşığı toz (veya 2 adet ezilmiş tane) karabiber ekleyip karıştırın. Biraz ılınınca içine 1 kaşık bal karıştırıp yatmadan önce için.