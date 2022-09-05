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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 13:41

Asla çiğ tüketmemeniz gereken besinler! İşte vücuda etkileri

Günümüzde çiğ yiyeceklerin tüketimi giderek artıyor. Birçok kişi sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. Ancak bu durum her sebzede geçerli olmayabiliyor. Bazı besinlerin çiğ tüketilmesi birçok sağlık problemine neden oluyor. İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken besinler…

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