Arı sütünün inanılmaz faydaları! Mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütüdür

1 / 10

Arı sütü bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ömrü uzatıyor. Bunun kanıtı ise sadece arı sütü ile beslenen kraliçe arılar. Normal arılar 6 hafta yaşarken kraliçe arı 6-7 yıl yaşıyor.

2 / 10

Merhem olarak kullanılabiliyor ve cildin güzelleşmesinde inanılmaz etkiler gösteriyor. Arı sütü, 40-50 kovadan bir sezon boyunca ancak 1 kilogram üretim yapabiliyor. Arı sütünü buzdolabında 2-3 ay boyunca saklayabilirsiniz. Daha uzun saklmak istiyorsanız sıfırın altında 17 derece buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Arı sütünü ne kadar erken tüketirseniz size o kadar fayda sağlar. Işık ve ısıya karşı hassasiyetinden dolayı özelliğini erken yitirmektedir.

3 / 10

Arı sütü, bir haftalık genç arıların yutak altı bezlerinden sağladıkları bir enzimdir. Arılar arı sütünü kraliçe arının ve yavru arıların beslenmesi için üretirler. Diğer arılar yavruyken ilk 3 gün arı sütüyle beslenir, sonrasında ise bal ve polenle beslenmeye başlarlar. Arı sütünün üretilmesi zahmetlidir. Arı sütü bir haftalık genç arılar tarafından üretilir. Genç işçi arılar yaşamlarının en verimli zamanlarında, hem kendileri hem de insanlık için mucizevi faydaları olan arı sütünü üretirler.

4 / 10

Kraliçe arı sadece arı sütüyle beslendiği için diğerlerinden görünüş olarak daha farklıdır ve daha ağırdır. Diğer arıların hepsi kısırdır ancak kraliçe arı yeryüzünün en doğurgan canlısıdır. Günde kendi ağırlığının iki katı kadar 1500-3000 yumurta yumurtlar.

5 / 10

Kanserle mücadelede hem bütün dünyada hem de Türkiye'de yaygın olarak arı sütü kullanılmaktadır. Bir araştırmaya göre arı sütü kürünün kanserli hücrenin büyümesini yavaşlattığı ve kanser riski bulunan hastalarda kanser oluşumunu engellediği tespit edilmiştir. Uzmanlara göre yılda bir defa arı sütü kürü uygulamak kansere yakalanma riskini azaltıyor.

6 / 10

Arı sütü kürü mikropları yok ettiği gibi mikropların oluşumunu da engelliyor. MS gibi çok ciddi hastalıklarda bile çok iyi sonuçlar alındığı belirtilmiş.

7 / 10

Kısırlık problemi olan çiftler üzerinde yapılan çalışmalarda arı sütünün hücre yenileyici özelliği sayesinde erkekte sperm sayısını arttırdığı, damar yapısını güçlendirdiği ve hormonal yapıyı düzenleyerek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir. Bayanlarda da rahimden kaynaklanan sıkıntıları giderdiği görülmüştür.Arı sütü damar tıkanıklılığını gidererek kan akışını düzenlediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda kolesterole iyi gelir.

8 / 10

Tansiyonu dengeler. Diyabet hastalarına arı sütü verildikten sonra bu hastalarda iyileşme gözlemlenmiştir. Arı sütü kandaki şekeri yakarak enerjiye dönüştürüyor ve insülin ihtiyacını azaltıyor. Arı sütü astım, bronşit ve nefes darlığı çeken hastaları tedavi ediyor ve akciğeri temizleyerek balgam söktürüyor.

9 / 10

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini hızlandırarak kas ve kemik gelişimini destekler. Arı sütünü saf olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz pekmeze ya da süte de katabilirsiniz. En yaygın kullanımı bala karıştırılarak tüketilmesidir. Bal, arı sütünün bozulmasını engeller ve ekşi olan arı sütünün daha rahat alınmasını sağlar.