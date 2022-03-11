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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 11:59

Arı sütünün inanılmaz faydaları! Mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütüdür

Arı sütü mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütüdür. Türkiye'de yılda sadece 50 kilogram kadar üretilebiliyor.

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