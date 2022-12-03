  • $18,6452
  • 19,6449
  • 1077.07
  • 4962.97

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 15:17

Ani ölümlere sebebiyet verebiliyor! Her sabah tüketiyoruz ama...

Her gün içtiğimiz içeceklerden biri; özellikle büyük bir risk barındırıyor. Kan akışı tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen bir sistem ve içecekler bu akışta sorunlara neden olabiliyor. Özellikle sıklıkla karşılaşılan pıhtılaşma sorunu; bazı içeceklerle tetiklenebiliyor. 'Kahve' içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir. Peki Kahvenin faydaları ve zararları nelerdir? Kahvenin tansiyona etkisi nedir? Kahvenin içinde ne var? Detaylar haberimizde...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.