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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2025 Salı 10:11 |

Alüminyum folyo ile eklem ağrılarından kurtulun! Deneyenler etkisini görüyor

Alüminyum folyo çok yönlü faydaları olan bir malzemedir. Alüminyum folyo ile tedavi yöntemi, çok eski zamanlarda Çin'de bile kullanılmaktaydı. İnsan vücudunun biyolojik olarak aktif noktalarına alüminyum folyo uygulanarak şifa sağlandığına inanılırdı.

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