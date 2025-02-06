Akciğerleri baştan sona temizliyor! Bu besin adeta doğal bir ilaç

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...
KEKİK
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.
KEÇİBOYNUZU
Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.