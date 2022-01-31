Ağız kokusunu önleyen 10 yiyecek!

1 / 10

ÇİNKOLU SAKIZ Çinkolu sakız diş aralarındaki dil yüzeyindeki kötü bakterileri azaltır.

2 / 10

YOĞURT Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.

3 / 10

KARANFİL Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.

4 / 10

TARÇIN Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler.

5 / 10

KAHVE Gıda atıkları sülfür bileşeninin oluşmasına neden olur. Bu atıkalr kötü kokuya neden olur. Yüksek antioksidan içeren kahve ağız içindeki bu maddenin çözülmesini sağlar.

6 / 10

MAYDANOZ VE NANE Çiğ oalrak tüketilmesi gereken bu iki bitki ağız içini temizleyen doğal besinlerden en etkili olanlarıdır.

7 / 10

LİMON Çözücü maddeler sayesinde ağız içindeki enfeksiyonlu bakterileri azaltarak ağzı ve diş sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra yemek atıklarının bıraktığı kokuyu da giderir.

8 / 10

PEYNİR Yemekten sonra bir parça peynir ağız içindeki asit oranını düşürdüğünden çürük oluşumunu önler. Aynı zamanda peynir tükürük içindeki ait oranını da dengelediğinden oluşma ihtimali olan bakteri sayısını azaltır.

9 / 10

ELMA İçerdiği lif sayesinde tükürük bezlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Aynı zamanda yemek borusundan mideye kadar enfeksiyonlu bakteri sayısını azlatığından temiz bir nefes alıp vermeye yardımcı olur.