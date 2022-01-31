Ağız kokusunu önleyen 10 yiyecek!

YOĞURT Özellikle gece tüketildiğinde ertesi sabah yaşanan ağız kokusunu önler. Mide yemek borusu ve ağız içindeki atıkları temizlemede etkilidir. Düzenli tüketildiğinden ağız kokusu problemi tamamen ortadan kalkar.
KARANFİL Restoranlarda yemeklerden sonra verilen karanfil içerdiği mentol maddesi hem ağız kokusunu giderir hem ağzı sağlığını olumlu etkiler.
TARÇIN Ağız içi anfeksiyon ve bakterileri azaltmada etkili olan tarçın çiğ olarak tüketildiğinde gün boyu ağzı kokusunu önler.
KAHVE Gıda atıkları sülfür bileşeninin oluşmasına neden olur. Bu atıkalr kötü kokuya neden olur. Yüksek antioksidan içeren kahve ağız içindeki bu maddenin çözülmesini sağlar.
MAYDANOZ VE NANE Çiğ oalrak tüketilmesi gereken bu iki bitki ağız içini temizleyen doğal besinlerden en etkili olanlarıdır.
LİMON Çözücü maddeler sayesinde ağız içindeki enfeksiyonlu bakterileri azaltarak ağzı ve diş sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra yemek atıklarının bıraktığı kokuyu da giderir.
PEYNİR Yemekten sonra bir parça peynir ağız içindeki asit oranını düşürdüğünden çürük oluşumunu önler. Aynı zamanda peynir tükürük içindeki ait oranını da dengelediğinden oluşma ihtimali olan bakteri sayısını azaltır.
ELMA İçerdiği lif sayesinde tükürük bezlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Aynı zamanda yemek borusundan mideye kadar enfeksiyonlu bakteri sayısını azlatığından temiz bir nefes alıp vermeye yardımcı olur.