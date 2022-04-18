Açlığımızı bastırsın diye tüketiyoruz ama... İşte çabuk acıktıran yiyecekler

Yumurta beyazı
Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.
Peynir
Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.
Suşi
Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.
Meyveli yoğurt
Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.
Meyve suyu
Meyveler şeker bakımından oldukça zengin olduğu için liflerini attığınızda kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyveleri olduğu gibi yiyin.
Şekerli kahvaltılık gevrek
Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.
Tuzlu kraker
Yüksek sodyum içeren yiyecekler susuz kalmanıza neden olur. Yapılan bir araştırmaya göre her zaman susuzluk ve açlığı birbirinden ayıramıyoruz.