Açlığımızı bastırsın diye tüketiyoruz ama... İşte çabuk acıktıran yiyecekler

1 / 11

Buğday ekmeği Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.

2 / 11

Yumurta beyazı Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.

3 / 11

Peynir Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.

4 / 11

Suşi Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.

5 / 11

Meyveli yoğurt Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.

6 / 11

Meyve suyu Meyveler şeker bakımından oldukça zengin olduğu için liflerini attığınızda kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyveleri olduğu gibi yiyin.

7 / 11

Şekerli kahvaltılık gevrek Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.

8 / 11

Tuzlu kraker Yüksek sodyum içeren yiyecekler susuz kalmanıza neden olur. Yapılan bir araştırmaya göre her zaman susuzluk ve açlığı birbirinden ayıramıyoruz.

9 / 11



10 / 11

