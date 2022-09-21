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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:34

Aç karnına su içmenin faydaları neler? İlk kez duyacaksınız

Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

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