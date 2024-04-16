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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:30

Abdest hakkında hiç bilmediğiniz 10 bilimsel gerçek! Öğrenince çok şaşıracaksınız

En önemli ibadetlerden biri olan abdest ile ilgili 10 bilimsel gerçek...

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