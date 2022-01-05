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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:24

20 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapabilirsiniz

Doğal yöntemlerle diş beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Dişleri beyazlatmak için üretilen bazı maddelerin bir zaman sonra dişlere zarar verdiği ortaya çıktı.

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