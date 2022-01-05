20 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapabilirsiniz

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Diş minesi, yediğimiz yemeklerle dolan delikli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, yaban mersini gibi renkli meyveler yediğinizde veya şarap içtiğinizde dişleriniz kısa bir süreliğine renk değiştirir.

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Diş minesinin yapısı, dişlerinizi fırçaladığınız sürece problem oluşturmaz çünkü fırçalayınca dişlerin rengi normale dönecektir. Fakat bazı besinler, dişlerde daha kalıcı lekelenmeye yol açabilirler. Dişler sarı veya kahverengiye dönüp çirkin bir görüntüye yol açabilir.

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Kahve, çay ve gazlı içecekler, dişlerde kahverengi ve sarı lekeler bırakan içeceklerdir. Sigara içmek ve ağız ve diş sağlığına dikkat etmemek de güzel gülüşünüzü gölgeleyecek unsurlardır. Çünkü bu unsurlar, diş minesinin gözenekli yapısını arttırır.

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Bazı yiyeceklerin içerdiği asit de dişlere farklı yollardan zarar verir. Et, süt ürünleri, yumurta, narenciye, bira, işlenmiş şeker, çikolata, yapay tatlandırıcılar, asitli içecekler ve sebze yağları, dişlere zarar veren yiyecekler arasındadır.

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Genelde yapılan yanlışlardan biri, yemek yedikten hemen sonra dişleri fırçalamaktır. Bu uygulama, bazı çürükleri önlemeye yardımcı olsa da, diş minesine kendi kendini yenilemek için ihtiyacı olan zamanı vermemektedir.

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Dişleri doğal yollardan beyazlatan besinler de vardır. Bunlar; armut, elma, havuç, biber, karnıbahar, marul, brokoli ve ıspanak gibi meyve ve sebzelerdir.

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Bu gıdalardan bazıları içerdikleri lifler dolayısıyla dişlere iyi gelirken, diğerleri dişlerin üstünde koruyucu bir tabaka oluşturarak, diş minesinin lekelenmesini engellemeye yardımcı olurlar.

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Peynir türleri de dişleri beyazlatmaya yardımcı olur. Çünkü peynirin içinde, asit ayrıştırıcı proteinler bulunur. Bu proteinler, ağzımızda salya üretilmesini sağlar. Salyanın içindeki fosfor ve kalsiyum da, diş minesinin kaybettiği mineralleri geri kazanmasına yardımcı olur.

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İŞTE DOĞAL DİŞ BEYAZLATMA YOLLARI

Portakal kabuğunun iç kısmı ile 45 saniye boyunca dişlerinizi ovuşturun. Kabuğun beyaz kısmı, dişlerin daha beyaz olmasını kolaylaştıran bir madde içerir. Bu işlemden yarım saat sonra dişlerinizi fırçalayın.

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Çilek ve karbonat ile kendi diş macununuzu hazırlayabilirsiniz. Çilek, doğal bir beyazlatıcıdır. Çilekleri ezip karbonat ile karıştırın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 20 dakika bekletin.

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Daha sonra yıkayın. Bu işlemden sonra da yarım saat bekleyin ve dişlerinizi normal şekilde fırçalayın. Bu karışımı çok sık kullanmamaya dikkat edin.Haftada bir ve iki haftada bir kullanabilirsiniz.

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Günde bir elma ve bir dilim papaya tüketin. Elma ve papayanın içindeki maddeler, dişleri beyazlatırken, diş etlerinin güçlenmesine de yardımcı olacaktır.

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Dişlerinizi fırçalarken, diş fırçanıza bir miktar odun külü koyup dişlerinize yedirin. Bu işlemin hemen ardından ılık suyla temizlediğiniz dişlerinizi başka bir fırça ile fırçalayın.

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Bir bardak kaynar suya, iki yemek kaşığı adaçayı ekleyin. Ilıdıktan sonra, her öğün sonrasında ağzınızı bu karışımla gargara yapın. Yemekten sonra adaçayı yaprağı çiğnemek de işe yarayacaktır.

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İki yemek kaşığı oksijenli suyu, bir yemek kaşığı suyla karıştırın. Yumuşak pamuğu bu suyla ıslatın ve lekeli dişlerinizi silin. Bol miktarda suyla ağzınızı çalkalamayı unutmayın.

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Bir yemek kaşığı bira mayasına, 2 yemek kaşığı tuz ve biraz su ekleyin. Bu karışımı, diş macunu gibi kullanabilirsiniz.

İki dakika boyunca muz kabuğunun içiyle dişlerinizi ovalayın. Bu işlemi istediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz.

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Muzun içindeki salisilik asit, diş minesini beyazlatmaya yardımcı olan bir maddedir.

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Karbonat tozunu diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi tek tek ovalayın.Unumsu yapısı nedeniyle uygulaması tuhaf olsa da, diş beyazlatmaya yardımcı olacaktır.