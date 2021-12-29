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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:25

15 gün boyunca kuru soğan suyu içerseniz ne olur? Sayısız faydası var

Soğanın faydaları saymakla bitmez. Özellikle kaynatılmış soğan suyu pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen bir gerçektir.

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