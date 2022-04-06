Sahurda mutlaka tüketin! Oruç tutarken sizi tok tutacak besinler

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ÇORBALAR Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

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MUZ Sizi tok tutacak ve birçok sağlıksız üründen daha az yağ ve şeker içeren bir diğer ürün ise muzdur.

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AVOKADO Avokado, içindeki doymamış yağ asitleri ve protein sayesinde sizi uzun süre tok tutar.

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ÇÖREK OTU Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.

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MANTAR Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerdendir. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz

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Ceviz ve fındık yağlı tohumlardan tüketilmesi besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatarak tokluğun uzamasını da yardımcı olur.

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YEŞİLÇAY Yeşil çay, oruç tutarken oluşacak olan yorgunluğunuzu giderir.

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SÜT Kalsiyum ve D vitamini kaynağı olan süt, sizi tok tutar.

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BAKLAGİL Baklagil tüketerek kan şekeri kontrolünüzü daha iyi sağlayabilirsiniz.

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ISIRGAN OTU Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelen ısırgan otu, kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler.

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TARÇIN Tarçın, insülin tırmanışları engeller. Trigliseri ve kolesterol seviyelerini düşürür. Bir çay kaşığı tarçın tüketmeniz gün içinde daha rahat oruç tutmanızı sağlar.

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LOR PEYNİRİ Peynirin en temel hali olan lor hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu özellikleriyle hem tok kalmanızı sağlar, hem de sizi tuzlu peynirler gibi susatmaz. Özellikle sahurda kahvaltı edenlerdenseniz lor peynirine sofranızda yer verebilirsiniz. Üstelik loru salatalarda kullanarak da çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor sevmiyorsanız da sevdiğiniz peynirlere sofrada yer vermeye çalışın.

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ELMA Sahurda tükettiğiniz 1 adet elma, yüksek lif oranı sayesinde gün boyu tokluk hissi verir.

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YULAF EZMESİ Yulaf ezmesi, içerisinde barındırdığı bol miktarda lif ve az şekerle sizi saatlerce tok tutar.

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YUMURTA Kaliteli protein kaynaklarından biri olan yumurta, sizi daha uzun süre tok tutar.

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PATATES Patates, doğru şekilde pişirildiğinde ve tüketildiğinde çok doyurucu ve sağlıklı olabilir. Bunun için patatesleri haşlamalı ve bu şekilde tüketmelisiniz. Haşlanmış patates tek başına yenebileceği gibi salataların içinde de çok doyurucu ve lezzet verici bir katkı maddesi olarak yer alabilir.

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KEFİR Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.

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BEZELYE Bezelye, kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

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BADEM Asit protein açısından zengin olan bir avuç badem, sizi uzun süre tok tutar.

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SU İftar ve sahur arasında ve sahurda bol miktarda su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve gibi vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olan içecekleri ise özellikle sahurda tüketmemeye dikkat edin. Şeker oranı yüksek asitli içecekler ve meyve suları da kan şekerini etkilediğinden özellikle sahurda uzak durulması gerekenler arasında.