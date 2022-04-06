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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:34

Sahurda mutlaka tüketin! Oruç tutarken sizi tok tutacak besinler

Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biri de sahurdur. Sahurda yenilen yiyeceklerin gün boyu tok tutması ve susatmaması oldukça önemlidir. Uzun süreli oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Hangi yiyecekler susuzluğu giderir? İşte sahurda tokluk hissi verecek besinler...

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