Sahurda mutlaka tüketin! Oruç tutarken sizi tok tutacak besinler

ÇORBALAR
Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.
MUZ
Sizi tok tutacak ve birçok sağlıksız üründen daha az yağ ve şeker içeren bir diğer ürün ise muzdur.
ÇÖREK OTU
Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.
MANTAR
Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerdendir. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz
Ceviz ve fındık yağlı tohumlardan tüketilmesi besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatarak tokluğun uzamasını da yardımcı olur.
ISIRGAN OTU
Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelen ısırgan otu, kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler.
TARÇIN
Tarçın, insülin tırmanışları engeller. Trigliseri ve kolesterol seviyelerini düşürür. Bir çay kaşığı tarçın tüketmeniz gün içinde daha rahat oruç tutmanızı sağlar.
LOR PEYNİRİ
Peynirin en temel hali olan lor hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu özellikleriyle hem tok kalmanızı sağlar, hem de sizi tuzlu peynirler gibi susatmaz. Özellikle sahurda kahvaltı edenlerdenseniz lor peynirine sofranızda yer verebilirsiniz. Üstelik loru salatalarda kullanarak da çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor sevmiyorsanız da sevdiğiniz peynirlere sofrada yer vermeye çalışın.
YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi, içerisinde barındırdığı bol miktarda lif ve az şekerle sizi saatlerce tok tutar.
PATATES
Patates, doğru şekilde pişirildiğinde ve tüketildiğinde çok doyurucu ve sağlıklı olabilir. Bunun için patatesleri haşlamalı ve bu şekilde tüketmelisiniz. Haşlanmış patates tek başına yenebileceği gibi salataların içinde de çok doyurucu ve lezzet verici bir katkı maddesi olarak yer alabilir.
KEFİR
Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.
SU
İftar ve sahur arasında ve sahurda bol miktarda su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve gibi vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olan içecekleri ise özellikle sahurda tüketmemeye dikkat edin. Şeker oranı yüksek asitli içecekler ve meyve suları da kan şekerini etkilediğinden özellikle sahurda uzak durulması gerekenler arasında.