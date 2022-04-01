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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 13:21

Sahur duası nasıl yapılır? Sahur duası okunuşu ve anlamı

On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler için en önemlisi ise sahur duasıdır. Sabah ezanı ardından oruçlarına niyet edecek olan vatandaşlar sahur duası nasıl okunur, sahurda okunacak dualar nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Oruç tutmak için gecenin bir vakti kalkılan sahur yemeğinde okunması tavsiye edilen duaya haberimizde değindik. Peki Sahur duası nasıl yapılır, sahurda okunacak dualar nelerdir? İşte, Diyanet ile Arapça Türkçe sahur duası okunuşu ve anlamı

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