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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 15:24 |

Ramazanda ağız kokusu nasıl giderilir? İşte pratik bir çözüm

Uzmanlar, “Sahurda enerjiyi yavaş yavaş vücuda veren yeterince kompleks karbonhidrat tüketimi önemlidir. Vejetaryen beslenme ağız kokusunu azaltmaktadır. Sahurda bol fiberli havuç gibi yiyeceklerin tüketilmesi önem taşır. Ağız kokusu yapacak besinlerden ve sigaradan kaçınılmalıdır” dedi.

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