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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:55

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi! Kaç çeşit hurma var? Özelikleri neler?

Ülkemizde ve günümüzde en çok tercih edilen hurma çeşitleri arasında Medine Hurmaları yer almaktadır. Her yıl elde edilen hurmaların menşei veya kalitesi gibi özellikler parametreye bağlı olmaktadır.

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