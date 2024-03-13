Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi! Kaç çeşit hurma var? Özelikleri neler?

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Bir çok faydasını da içerisinde barındıran hurmaların en çok bilinen çeşitleri; Mebrum, Medjul, Acve, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber ve Sukkeriye yaş hurmadır ancak daha fazla hurma çeşidi ve özelliği bulunmaktadır. Ramazan ayında iftar sofralarınızdan ayırmadığınız hurmanın çeşitleri ve özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

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ACVE HURMA

Sihiri ve zehri önlediği söylenen Achve Hurması'nın aynı zamanda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek elleriyle diktikleri rivayet edilmiştir.

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BAKLAVA HURMA

Kahverenginde, yoğun tatlılık oranına sahip olan Baklava Hurma, büyük ve etli bir çeşit olmasıyla beraberinde kan yapıcı özelliğiyle bilinir.

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BERHİ YAŞ HURMA

Ramazan sofralarında nadir de olsa görülen bu hurma, yaş hurmaya göre daha serttir. Hamile ve emziren kadınlara tavsiye edilir.

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BERNİ HURMA

Lif oranı oldukça fazla olan Berni Hurma, çocuklara ve hamilelik ve emzirme dönemindeki bayanlara tavsiye edilmektedir. Peygamber Efendimizin (ASM) "Hurma çeşitlerinden en hayırlısı bernidir" buyurduğu söyleniyor.

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DIHEYNİ HURMA

Siyaha yakın renkli ve orta büyüklüktedir. Doyurucu özelliğiyle diyet yapanlar listesine eklenebilir.

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HUDRİ HURMA

Kan yapıcı olarak tüketilir ve özellikle bayanlara ve çocuklara tavsiye edilen Hudri Hurma, Hac ve Umre ziyaretlerinde ikram edilir.

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HULVA YAŞ HURMA

Görünümü eriğe benzeyen Hulva Hurma, Arapların misafirlerine sunduğu hoş koku ve lezzete sahiptir. Hamile ve emzikli bayanlara tavsiye edilen yaş hurma çeşitlerindendir.

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İRAN HURMA

İran'da yetişen bu hurma çok yumuşak ve tatlıdır. Siyaha yakın renkte ve ince kabukludur.

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MEBRUM HURMA

Mebrum hurma dendiğinde akla gelen, kahverengi renge sahip, ince kabuklu, lezzetli ve besleyici bir çeşit olmasıdır. Hac ve Umre ziyaretlerinde ikram edilmek üzere tercih edilir.

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MEDİNE MEDJUL HURMA

Medine hurması açık kahverenginde, iri boyutlu, bol etli, yumuşak ve oldukça lezzetli bir cinstir

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MEŞRUK HURMA

Hac ve Umre ziyaretlerinde ikram edilmek üzere tercih edilen, lezzetli ve besleyici bir hurma çeşidi olarak sofralarda yerini alır.

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RABİA HURMA

Kalın kabuklu bir cins olup, lif oranı yüksektir. Kansere ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu olarak bilinir. Doyurucu ve tok tutucu olması sebebiyle diyet yapanlara tavsiye edilmektedir.

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RAVTANA YAŞ HURMA

Doğumu kolaylaştırıcı etkisiyle özellikle hamile bayanlara tavsiye edilir. Süt yapımına faydası, bebeklerde gaz problemine yol açmaması ile emzirme dönemindeki annelere de tavsiye edilmektedir. Arap kültüründe kahvenin Ravtana hurma getirilir.

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SAFAVİ HURMA

Şeker oranı düşüktür, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına faydalı olarak bilinmektedir.

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SUFRİ HURMA

İnce kabuklu bir cinstir ve oldukça tatlı ve lezzetlidir. Medine ve çevresinde rahatlıkla bulunur.

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SUGAİ HURMA

Kalın etli, lif oranı yüksek olan hurmadır. Şeker oranının düşük olması nedeniyle şeker hastalarının tercih ettiği bir çeşittir. Ve kilo vermek için ideal bir tatlı çeşididir. Tahin ile birlikte tüketilebilir.

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SUKKERİ FAHİR HURMA

Kalın etli, lif oranı yüksek ve tok tutucu olan Fahir, Arapların özel misafirlerine sunduğu bir çeşittir.

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ŞELEBİ BURMA

Lezzetli tadı bir yana aynı zamanda besleyici özelliği ile bilinir. Kan yapıcı besinler arasındadır