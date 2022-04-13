Limonu sahurda su ile tüketirseniz... Tam bir şifa kaynağı oluyor

1 / 15

Çeşitli kullanım alanlarıyla sağlığa binbir fayda sağlayan limon, Ramazan ayının da kurtarıcısı sayılabilir.

2 / 15

Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında.

3 / 15

Potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif barındıran limonlu ılık su tüketmek, C vitamini değeriyle vücuda fayda sağlarken, su ihtiyacını gidermede de yardımcı oluyor.

4 / 15

Gün içerisinde sıvı kaybı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşamamak adına kaliteli su tüketimi önem arz ediyor.

5 / 15

Peki limonlu su ne işe yarar? Limonlu su içmek neye iyi gelir? Limon suyunun faydaları nelerdir? Sahurda limonlu su içilir mi? İşte faydaları...

6 / 15

Limon, sahip olduğu yüksek oranda C vitamini, antioksidan madde ve mineraller sayesinde en yararlı ve şifalı meyvelerin başında geliyor.

7 / 15

Ancak asidik oranının yüksek olması limonu tek başına tüketmeyi kimileri için zor kılabiliyor.

8 / 15

Bu noktada içme suyunuza katacağınız limon parçaları ile limonun faydalarından yararlanmak mümkün.

9 / 15

Limonlu su tüketimi, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunların tedavisinde kullanılabilecek bir yöntemdir.

10 / 15

Sahurda ılık suya limon dilimleri ilave ederek kabızlıkla mücadele edebilirsiniz.

11 / 15

Limon C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan suyla birlikte tükettiğimizde bağışıklığımızı güçlendirecektir.

12 / 15

Aç ve susuz saatlerin ardından bağışıklık sisteminizin ihtiyacı olan desteği sağlayacaktır.

13 / 15

Limonlu su tüketimiyle suyun vücutta tutulmasını sağlarken oluşabilecek böbrek taşlarının da ağrısız bir şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

14 / 15

Limon potasyum içerikli bir meyvedir ve limonlu su içerek depresyon, kaygı bozukluğu ve stres gibi durumlarla etkin bir şekilde mücadele edebilirsiniz.