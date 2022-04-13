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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:47

Limonu sahurda su ile tüketirseniz... Tam bir şifa kaynağı oluyor

Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limonu sahurda su ile tüketirseniz tam bir şifa kaynağı oluyor.

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