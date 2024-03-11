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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 17:14

Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet! Ramazan kahkesi

Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

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