Anadolu'nun ilginç Ramazan geleneği! Unutulmaya yüz tuttu

Doğu Karadeniz: Ramazan imecesi





Ramazan geleneklerinin en dayanışma dolu olanlarından biri de Doğu Karadeniz'de yaşanıyor. Ramazan sofraları için hazırlık yapan kadınlar 10 gün öncesinde erişte, silor ve yufka açmaya başlayıp daha sonra birbirlerinin kapılarına bırakır.

Gümüşhane, Rize ve Artvin'deki bu gelenek Ramazan'da beraber üretip beraber paylaşmanın güzel bir örneği.