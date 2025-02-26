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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 11:00 |

Anadolu'nun ilginç Ramazan geleneği! Unutulmaya yüz tuttu

Ramazan ayıyla özdeşleşmiş kimi adet ve gelenekler zamanın akışına paralel değişikliklerle sürdürülürken bazıları unutulmaya yüz tutmuş görünüyor. İşte size asırlardır devam eden fakat yavaş yavaş unutulmaya başlanan Anadolu'nun ilginç Ramazan gelenekleri...

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