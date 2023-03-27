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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:43

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri hangileri? İşte rakamlar

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 47 bin 79 adet satış rakamıyla yüzde 48,9 paya sahip. Peki Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İlk 10 sıradaki SUV modeller kaç adet sattı?

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