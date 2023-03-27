Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri hangileri? İşte rakamlar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.

2 / 12



Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 47.079 adet satış rakamıyla yüzde 48,9 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Peki Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İlk 10 sıradaki SUV modeller kaç adet sattı?