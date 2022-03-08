Türkiye'de hangi elektrikli araçlar satılıyor? Güncel fiyatları nedir?

Mart ayında açıklanan fiyat listesine baktığımızda ZOE'nin 2021 model yılı olarak 570.000 TL olduğunu görüyoruz.

Luxury (2021) versiyonu ise 689.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

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Hyundai Kona Elektrik





Hyundai Kona Elektrik, 100 kW ve 150 kW motor seçenekleriyle satılıyor. Her iki versiyonda da Progressive donanım seviyesi tek seçenek.

