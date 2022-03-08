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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 8 Mart 2022 Salı 13:26

Türkiye'de hangi elektrikli araçlar satılıyor? Güncel fiyatları nedir?

Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobillerin Mart 2022 itibariyle güncel fiyatları

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