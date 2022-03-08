Türkiye'de hangi elektrikli araçlar satılıyor? Güncel fiyatları nedir?

Renault ZOE
Mart ayında açıklanan fiyat listesine baktığımızda ZOE'nin 2021 model yılı olarak 570.000 TL olduğunu görüyoruz.
MG ZS EV
Çinli MG ZS EV, ülkemize iki farklı donanım seviyesiyle giriş yapmıştı.
Luxury versiyonun mart ayı fiyatı 589.000 TL
MG ZS EV
ZS EV'nin mart 2022 fiyat listesine baktığımızda ise Comfort donanım seviyesinin tükendiğini görüyoruz.
Luxury (2021) versiyonu ise 689.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.
Hyundai Kona Elektrik
Hyundai Kona Elektrik, 100 kW ve 150 kW motor seçenekleriyle satılıyor. Her iki versiyonda da Progressive donanım seviyesi tek seçenek.
Güncel fiyat listesine baktığımızda ise 2021 model Kona Elektrik fiyatlarının 726.500 TL'den başladığını görmekteyiz.
150 kW'lık versiyon ise 1.055.000 TL liste fiyatına sahip.
Jaguar I-Pace
Türkiye'de satışa sunulan ilk elektrikli araçlardan biri olan Jaguar I-Pace'in güncel fiyat listesi açıklandı.