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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:34

Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobilleri! İşte Mart ayı fiyatlar

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...

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