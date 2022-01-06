Togg, uluslararası sahnede! Yerli otomobil dünyaya tanıtıldı

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Yerli markamız Togg, dünyanın en büyük teknoloji buluşması Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de uluslararası arenaya ilk kez çıktı. Daha fuar açılmadan özellikle Avrupa basının büyük ilgisini çeken Togg, fuarda sürpriz yaparak C SUV modelini değil sedan, daha doğrusu fastback (sedan ve HB özelliklerini harmanlayan) aracının örtüsünü ilk kez kaldırdı.

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Transition Concept Smart Device (geçiş konsepti akıllı cihaz) olarak isimlendirilen doğuştan elektrikli araç, C SUV ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Murat Günak liderliğindeki Togg tasarım ekibi ve Pininfarina'nın stratejik ortak olarak işbirliğiyle tasarlanan ve Turkish Cargo uçağıyla ABD'ye götürülen akıllı cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özellikleri koruyan, dinamik, yenilikçi bir fastback ve bir vizyon aracı olarak sunuldu.

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Örtüsü ilk kez kaldırılan otomobilin stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

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Bu modele özgü bir tasarım özelliği olarak araç üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Otomobildeki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

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EKOSİSTEM DOĞUYOR

Fuarda konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Doğu ile Batı'nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mobilite çözümleri üretiyoruz" açıklaması yaptı.

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Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, işbirliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" dedi.

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TESCİLLİ TEKNOLOJİ

Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Gürcan Karakaş, şunları söyledi: "Akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı (user-centric ), akıllı (smart), empatik (emphatic) , bağlantılı (connected ), otonom (autonomous) , paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric ) olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramını tüm dünyaya anlatıp, sonuçları tescil ettirdik."

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Togg'un ilk kez CES'te sergilediği fastback otomobil C SUV ile aynı platformu paylaşıyor. Kaslı tasarımıyla dikkat çeken model yenilikçi özellikleriyle de ilgi topladı.

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1 MİLYON ÜRETİM HEDEFİ

2030'a kadar 5 farklı sınıfta 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirten Gürcan Karakaş, "2022 sonunda ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. 2023 ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV aileye katılacak.

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BATARYASINI ÜRETECEK

Karakaş, "Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üreteceğiz. İş planımız içinde batarya Ar-Ge'si yapıp, kimya geliştirmek de var. enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

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Otomobilin içinde C SUV'un iç tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. Mavi rengin hakim olduğu iç mekanlarda entegre emniyet kemerli 4 tekli koltuk yer alıyor.

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FUARA ÖZEL TASARIMLAR CES'teki standın girişinde Togg logosu şeklinde yerleştirilen 4 ekrandan, şirketin vizyonu da yansıtıldı. 'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında gösterilen ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, Togg için yapay zekâ ile sanatı bir araya getirdi. Dünyaca ünlü tasarımcı Arzu Kaprol ise Togg ekibinin kıyafetlerini tasarladı.

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