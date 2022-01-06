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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:55

Togg, uluslararası sahnede! Yerli otomobil dünyaya tanıtıldı

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

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