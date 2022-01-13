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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:16

Sıfır otomobilde ÖTV düzenlemesi! Hangi aracın fiyatı ne kadar düşecek?

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi ile ortaya çıkan olası indirimler...

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