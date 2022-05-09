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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 15:13

Sadece Türkiye'de üretilecek! İşte özellikleri

Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'ndan hattan indirme töreni gerçekleşen E-Transit'ten sonra, Ford'un bir diğer tam elektrikli ticari modeli E-Transit Custom da tanıtıldı. Araç sadece Türkiye'de üretilecek.

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