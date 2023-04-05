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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 13:43

Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu! İşte rakamlar

Bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.

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