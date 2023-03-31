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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:41

Lamborghini Revuelto modelini görücüye çıkardı! İşte özelikleri

Lamborghini, Aventador'un devamı niteliğindeki yeni Revuelto modelini görücüye çıkardı.

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