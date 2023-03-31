Lamborghini Revuelto modelini görücüye çıkardı! İşte özelikleri

Aventador'un yerini alacak model, markanın 57 yıl önce piyasaya sürdüğü ve günümüzde koleksiyonerlerin rağbet gösterdiği Miura'nın genlerini taşıdığı belirtiliyor.
Aventador'un yaşam döngüsünü 11 yıl boyunca devam ettiren Lamborghini'nin, Revuelto için de şimdiden 2 yıl sonrasına sipariş aldığı açıklandı.
İtalyan markanın ilk plug-in hibrit modeli unvanın taşıyan Revuelto'nun kaputunun altında 6.5-litre V12 motor görev yapıyor.
Bu motor, 814 beygir güç ve 725 Nm tork üretiyor. Böylece, otomobil Lamborghini'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü V12 otomobil olarak da tarihe geçmiş durumda.
Plug-in hibrit sistemde 3.8 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Araçta ikisi önde biri arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru bulunuyor. Bu dizilim otomobilin dört tekerlekten çekişe sahip olduğunu gösteriyor.
3 elektrik motor ve benzinli motor birlikte çalıştığında V12 otomobilin toplam gücü 1000 beygire kadar çıkıyor.
Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği, son hızının da 348 km/s olduğu açıklanıyor.
Aracın iç mekanında sürücü için 12.3 inç ekran, yolcu tarafında 9.1 inç ekran ve 8.4 inç dikey ekran bulunuyor.
Aracın koltuklarında ise önceki modellerde kullanılan Alcantara deri yerine Lamborghini'nin geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan yeni 'Corsa-Tex' kumaşı kullanılıyor.