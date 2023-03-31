Lamborghini Revuelto modelini görücüye çıkardı! İşte özelikleri

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İtalyan süperspor otomobil üreticisi Lamborghini, 60'ıncı yaşını yeni bir model ile kutluyor.

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Markanın yeni V12 motorlu yeni otomobilinin adı ise Revuelto olarak açıklandı.

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Aventador'un yerini alacak model, markanın 57 yıl önce piyasaya sürdüğü ve günümüzde koleksiyonerlerin rağbet gösterdiği Miura'nın genlerini taşıdığı belirtiliyor.

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Aventador'un yaşam döngüsünü 11 yıl boyunca devam ettiren Lamborghini'nin, Revuelto için de şimdiden 2 yıl sonrasına sipariş aldığı açıklandı.

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İtalyan markanın ilk plug-in hibrit modeli unvanın taşıyan Revuelto'nun kaputunun altında 6.5-litre V12 motor görev yapıyor.

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Bu motor, 814 beygir güç ve 725 Nm tork üretiyor. Böylece, otomobil Lamborghini'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü V12 otomobil olarak da tarihe geçmiş durumda.

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Plug-in hibrit sistemde 3.8 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Araçta ikisi önde biri arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru bulunuyor. Bu dizilim otomobilin dört tekerlekten çekişe sahip olduğunu gösteriyor.

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3 elektrik motor ve benzinli motor birlikte çalıştığında V12 otomobilin toplam gücü 1000 beygire kadar çıkıyor.

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Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği, son hızının da 348 km/s olduğu açıklanıyor.

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Aracın iç mekanında sürücü için 12.3 inç ekran, yolcu tarafında 9.1 inç ekran ve 8.4 inç dikey ekran bulunuyor.

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Aracın koltuklarında ise önceki modellerde kullanılan Alcantara deri yerine Lamborghini'nin geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan yeni 'Corsa-Tex' kumaşı kullanılıyor.