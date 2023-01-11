İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları! Rakamlar yenilendi

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini 2023 yılında Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

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TOGG'LA BİRLİKTE PAZAR PAYI ARTACAK





Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.





Veriler ve gelişmeler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da az olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.





"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un Mart ayında pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.