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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:18

İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları! Rakamlar yenilendi

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, 2022'de 7733 adet gerçekleşti.

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