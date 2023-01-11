İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları! Rakamlar yenilendi

Hibrit otomobil satışları 64.387 adetle yüzde 10,9, elektrikli otomobiller ise yüzde 1,4 pazar payı aldı.
YENİ ELEKTRİKLİ MODELLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini 2023 yılında Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
TOGG'LA BİRLİKTE PAZAR PAYI ARTACAK
Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.
Veriler ve gelişmeler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da az olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.
"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un Mart ayında pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.
TESLA TÜRKİYE'DE ELEMAN ALIMINA BAŞLADI
Dünya genelinde en çok bilinen elektrikli otomobil markası olan Tesla da Türkiye'ye açılıyor. Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak.
Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 3.117.973 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.167.250 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg
2.653.000 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 3.165.400 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 6.492.200 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 6.673.400 TL
HYUNDAİ KONA
100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 910.000 TL
150 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 1.319.000 TL
HYUNDAİ IONIQ 5
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik - 1.739.000 TL
Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 2.155.200 TL
KIA EV6
EV6 - 229 PS 4X2 Otomatik - Elektrikli - Prestige
Long Range - 2.200.000 TL
Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.300.000 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.450.000 TL
EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 2.770.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG - 3.342.600 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 4.887.500 TL