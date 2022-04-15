İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu! İşte rakamlar

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomobil (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla ilk sırada Volkswagen oldu.

İşte en çok satılan 10 marka

17 bin 526 adet ile üçüncü sırada Fiat izledi.

Volkswagen'i, 19 bin 229 adetle ikinci sıra ile Renault,

7 bin 483 ile Opel,

ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Renault Clio 5 bin 792 adetle mart ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 5 bin 684 adetle VW Passat, 5 bin 585 adetle Fiat Egea, 5 bin 34 adetle Renault Megane, 4 bin 67 adetle Toyota Corolla, 4 bin 31 adetle Ford Focus, 3 bin 52 adetle Honda Civic, 3 bin 39 adetle Opel Astra, 2 bin 826 adetle VW Polo ve 2 bin 810 adetle de Renault Symbol takip etti.

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Hafif ticaride Doblo ilk sırada





Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 28 bin 31 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 967 adetle mart ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 3 bin 501 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 493 satışla üçüncü sırada konumlandı.





Bu modelleri, 1.953 satışla VW Caddy, 1.860 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.568 adetle VW Transporter, 1.278 adetle Renault Kangoo, 1.241 adetle Ford Transit, 975 adetle Peugeot Partner ve 683 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.