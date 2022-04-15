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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 17:12

İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu! İşte rakamlar

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

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