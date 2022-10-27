Dünyanın en pahalı 50 otomobili belli oldu! Fiyatları dudak uçuklatıyor

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1200 BEYGİRLİK DÖRT MOTORLU ELEKTRİKLİ: DRAKO GTE Silikon Vadisi girişimlerinden olan Drako Motors tarafından geliştirilen Drago GTE, 4 elektrik motoru sayesinde 1200 beygir güç ve 8812 Nm tork üretiyor. Araç 0-100 hızlanmasının 2 saniyenin biraz üstünde tamamlıyor. sadece 25 adet üretilmesi beklenen modelin fiyatı ise 1.2 miilyon dolar.

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De Tomaso P72 Eski firmalarından biri olan De Tomaso, 2019 Goodwood Hız Festivali'nde 700 beygir gücüne sahip yeni modeliyle döndü. De Tomaso P72 1.3 milyon dolarlık bir fiyattan satılıyor.

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Pagani Huayra Sınırlı sayıda üretilen Pagani Huayra da 1.4 milyon dolara satıldı. Mercedes-AMG'nin V12 motorundan güç alan Huayra'dan, 2012-2018 yılları arasında 100 adet üretildi.

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McLaren Elva İngiliz üreticinin süpe rotomobili çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8'i ile 804 beygir güç üretiyor. 1.7 milyon dolarlık etiketiyle listede yer alan Elva'dan 249 adet üretildi.

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Czinger 21C Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Czinger'in 21C modelinin fiyatı 1,7 milyon dolar. 1250 beygir güç üreten model 0'dan 100'e 2 saniyenin altında ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 432 km/sa.

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Ferrari Monza Tamamen açık bir sürüş imkanı sunan Ferrari Monza SP1 tek kişilik ve SP2 versiyonu iki kişilik. İki model de 809 beygir güce sahip. Fiyatı 1,75 milyon dolar olan araçların ABD'de kullanımı yasak.

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Gordon Murray T.33 Sadece 100 adet üretilecek Gordon Murray T.33, V12 motoruyla 607 beygir güç üretiyor. 6 ileri manuel vitesli T.33 1.7 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip.

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Koenigsegg Gemera Gemera, İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg'in ilk dört kişilik modeli. 1700 beygir güç ve 3500 Nm tork üreten hibrit motora sahip olan araç, 0-100 km/sa hızlanmasını yalnızca 1.9 saniyede tamamlıyor. Araçta, 2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motorla birlikte 3 adet elektrik motoru yer alıyor. Gemera bu güçle 400 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. sadece 300 adet üretilecek Gemera, 1.7 milyon dolara satılacak.

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Zenvo TSR-S İlk olarak 2018 yılında Cenevre'de ortaya çıkan Zenvo TSR-S 5,8 litrelik V8 motora sahip. 1177 beygir güç üreten araç 0-100 hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlıyor. Aracın fiyatı ise 1,7 milyon dolar.

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Hennessey Venom F5 Hiper otomobil Hennessey Venom F5, 6,6 litrelik V8 motoruyla 1817 bg güç üretebiliyor. 0-100 hızlanmasını 2.6 saniyede tamamlayan araç 200 km hıza ise 4,7 saniyede ulaşıyor. Venom F5 1.8 milyon dolardan başlıyor.

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Bentley Bacalar İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'dan sadece 12 adet üretilecek. 1.9 milyon dolarlık fiyat etiketi olan aracın motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye.

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Hispano Suiza Carmen Boulogne Görünüş olarak listedeki diğer modeller kadar güzel görünmeyen Hispano Suiza Carmen Boulogne, 1114 beygir güç üreten elektrikli bir araç. 1.9 milyon dolara yakın bir fiyatı olan araç 0'dan 100'e 2.6 saniyede ulaşıyor.

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Bentley Mulliner Batur 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olacağını duyuran Bentley, pil gücüne geçmeden W12 motorlu yeni modellerini ortaya çıkarıyor. 710 beygir güç üreten Batur, şimdiye kadarki en güçlü Bentley. Aracın maliyeti ise 2 milyon dolar.

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Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı. Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek. Aracın 0'dan 100'e hızlanmasını yapılan değerlendirmelere göre 2 saniyenin hemen altında. Aracın fiyatı ise 2 milyon dolar civarında.

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SSC Tuatara SSC (Shelby SuperCars) Tuatara trafiğe kapalı eski bir uçak pistinde yapılan testlerle 455.2 kilometre hızla seri üretimde olan 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı. SSC Tuatara'nın 5.9 litrelik çift turbo V8 motoru E85 yakıt kullanıldığında 1750 beygir güç üretebiliyor. Tüö bu güce sahip olmanın maliyeti ise 2 milyon dolar ve 100 kişi arasına girebilmek.

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Lotus Evija Hızlı bir geri dönüş yaşayan Lotus'un Ejiva modeli dört elektrik motoruyla yaklaşık 2000 beygirlik güç üretiyor. Sadece 130 adet üretilecek olan modelin fiyatı ise 2.1 milyon dolar.

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Aston Martin Vulcan 7.0 litrelik atmosferik V12 motordan gücünü alan Vulcan, 820 HP güç ve 780 Nm tork üretebiliyor. 24 adet üretilen Vulcan'lardan özel olarak modifiye edilen sadece bir araç yola çıkabiliyor, diğerleri sadece pistlerde kullanılabiliyor. Bu aracın maliyeti ise 2.3 milyon dolar.

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Delage D12 Eski bir marka olan Delage D12 ile geri döndü. 7.6 litrelik bir V12 motordan beslenen D12, 1010 beygir güce sahip. Bu aracın fiyatı ise 2.3 milyon dolar.

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McLaren Speedtail Tasarımıyla dikkat çeken McLaren Speedtail, marka tarihinin en hızlı modeli unvanını elinde tutuyor. Toplamda 106 adet üretilen model 1055 beygir güç ve 1150 Nm tork değerlerine sahip. Bu gücün merkezinde ise twim-turbo destekli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor. Markanın ilk Hyper GT olarak tanımladığı model 0'dan 100'e 2,5 saniyede erişirken, 300 km/s hıza ulaşmasıysa 13 saniyeden daha kısa sürüyor. Son olarak 2020'de 2.3 milyon dolara satılan araç için artık daha fazla ödenmesi gerekiyor.

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Rimac Nevera Rimac Nevera 2.4 milyon dolarlık fiyatıyla listedeki en pahalı elektrikli otomobil. 1914 beygir gücündeki araç saatte 415 kilometrelik bir maksimum hıza sahip. Rimac Neveda, Kaliforniya'daki Famoso pistinde yapılan testte 'seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç' unvanını eline geçirdi. Neveda 400 metreyi 8,58 saniyede geçerken, sıfırdan yüze de yalnızca 1,90 saniyede ulaştı. Dünyanın en pahalı 50 otomobili - 22

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Pagani Utopia 852 beygir gücü ve yedi ileri manuel şanzımanı ile Utopia şimdiye kadar üretilen en güçlü Pagani. Sadece 99 adet olan bu aracın fiyatı 2.5 milyon dolar.

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Pininfarina Battista 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Battista, 1.827 beygir gücü ile 0'dan 100'e 2 saniyenin altında ulaşıyor. Aracın fiyatı ise 2.5 milyon dolar.

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Ferrari FXX K Evo Normal LaFerrari yerine daha fazla ödeyerek pist versiyonunu almak isteyenler için Ferrari FXX K Evo. Bunun maliyeti ise 2.6 milyon dolar.

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Gordon Murray T.50 2,6 milyon dolarlık T.50, 654 beygir gücü doğal emişli 4.0 litrelik bir V12'den alıyor.

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Lamborghini Countach 2021 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Countach LPI 800-4, 6.5 litrelik bir V12'ye sahip. Fiyat: 2,6 Milyon Dolar

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Mercedes-AMG Project One Yaklaşık beş buçuk senedir gelişim sürecinde olan Mercedes'in hiper otomobili bu yıl tanıtıldı. Kalbinde bir F1 motoru barındıracak Mercedes-AMG One, bu motordan tam 1.050 bg güç üretebiliyor. Araçta ayrıca dört adet elektrikli motor bulunuyor. 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye süren aracın maksimum hızı 352 km/sa. Fiyat: 2,7 Milyon Dolar

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Aston Martin Victor Sadece 1 adet üretilen bu özel araç 3 milyon dolarlık bir fiyata sahip. Victor'un kaputu altında One-77'nin orijinal 7.3 litrelik atmosferik V12 motoru görev yapıyor. Bu motor, 847 beygir güç ile 821 Nm tork üretebiliyor.

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Hennessey Venom F5 Roadster Hennessey Venom F5 hiper otomobilinin üstü açık hali olan Roadster versiyonu, 3 milyon dolara alınabiliyor.

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Koenigsegg Jesko Koenigsegg Jesko şirketin bugüne kadar yaptığı en hızlı otomobil. Bu hızın maliyeti ise 3 milyon dolar.

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Aston Martin Valkyrie Henüz piayasaya bile çıkmayan araç 3.2 milyon dolardan alıcı buldu. Aracın standart versiyonundan 150 adet ve AMR modelinden 25 adet üretilecek.

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W Motors Lykan Hypersport Dubai merkezli W Motors, 2013'te Lykan Hypersport modeliyle tüm dikkatleri çekmişti. elmaslarla süslenen LED farları, holografik ekranlara sahip otomobil 780 beygirlik bir güce sahip. Fiyat: 3.4 Milyon Dolar

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McLaren Solus Tek koltuklu model 829 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100'e 2.5 saniyede çıkıyor. Fiyat: 3.5 Milyon Dolar

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Pagani Huayra Roadster BC Pagani'nin 800 beygir güce ve 1049 Nm torka sahip modeli sadece 40 adet üretilecek. Fiyat: 3.5 Milyon Dolar

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Bugatti Chiron Pur Sport Bugatti'nin özel Chiron modeli 8.0 litrelik dört turbo W16 motoruyla 1500 beygir üretiyor. Fiyat: 3.6 Milyon Dolar

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Lamborghini Sian Lamborghini'nin elektrik destekli ilk modeli olan Sian, 6.5 litrelik V12'ye ek 48 voltluk hafif hibrit bir sistem sahip. Bu da araca 819 beygirlik bir güç sağlıyor. Sadece 63 adet üretilecek aracın fiyatı 3.6 milyon dolar.

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Koenigsegg CC850 İlk olarak 50 adet üretileceği açıklanan araç talep üzerine 70 adete yükseltildi. Araç, çift turbo 5.0 litrelik bir V8'le 1.198 beygir güç üretiyor. Araçla ilgili net bir fiyat belirtilmese de 3.7 Milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

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Bugatti Chiron Super Sport 300+ Bugatti, Chiron'un değiştirilmiş Super Sport 300+ modeliyle 300 mil sınırını aştığını açıklamıştı. Fiyat: 3.9 Milyon dolar

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Lamborghini Veneno Sadece 14 adet üretilen Veneno modeli 4.5 milyon dolara satıldı.

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Bugatti Bolide Chiron gövdesi üzerine inşa eidlen Bolide, sadece 40 adet üretildi. 1.824 beygir güce sahip otomobil 4.7 milyon dolara satıldı.

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Bugatti Mistral Araç Bugatti'nin Chiron, Bolide ve Divo modellerinden aldığı ayrıntılarl şekilleniyor. Sadece 99 adet üretilen model 5 milyon dolarlık bir fiyata sahip.

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Pagani Huayra Imola Fiyat: 5,4 Milyon Dolar

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Bugatti Divo Chiron ile çok fazla ortak noktası bulunan Divo'dan Bugatti sadece 40 adet üretecek. Bu araçların her biri 5.8 milyon dolara satılacak.

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SP Automotive Chaos SP Automotive tarafından üretilecek ilk model olan Greek Chaos adlı hiper otomobil, hem fiyatıyla hem 3 bin beygirlik gücüyle dudak uçuklatıyor. Araçtan toplamda sadece 100 adet üretilecek. Aracın 2000 beygir ve 3000 bin beygir olarak üzere iki verisyonu bulunacak. Araç bu gücü 4.0 litrelik Twinturbo bir V10 motordan alacak. Greek Chaos 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.8 saniyede ulaşıyor. Ultra otomobilin maksimum hızı ise 500 km/s olarak açıklanıyor. Aracın 2 bin beygirlik versiyonu 6.4 Milyon dolara satılacak. 3 bin beygirlik versiyonunun ise 14.3 milyon dolara satılması bekleniyor.

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Pagani Codalunga Pagani, Huayra Codalunga adını verdiği özel modelini tanıttı. Sadece 5 adet üretilecek model için 7.4 milyon dolar bedel isteniyor. Şimdilik sadece 5 adet üretileceği açıklanan araçların hepsi satılmış durumda. V12 motordan gücünü alan Huayra Codalunga, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.

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Mercedes-Maybach Exelero 2004 yılında ortaya çıkan ve sadece 1 adet üretilen Mercedes-Maybach Exelero'nun 8 milyon dolarlık bir maliyeti var.

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Bugatti Centodieci Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti Centodieci, 9 milyon dolara satılıyor.

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Rolls-Royce Sweptail Listedeki üçüncü sırada yer alan Rolls-Royce Sweptail yine tek olan bir araç. 2017'de üretilen lüks otomobil 13 milyon dolarlık bir fiyatla satıldı.

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Bugatti La Voiture Noire 13,4 milyon dolarlık (Yaklaşık 250 milyon TL) bir fiyatla sadece 1 adet üretilen Bugatti La Voiture Noire resmi oılarak şimdiye kadar yapılmışen pahalı otomobil. Bugatti CEO'su Stephan Winkelmann tarafından "GT otomobillerin zirvesi" olarak tanımlanan model gücünü 1.497 beygir güç üreten 8 litre hacimli W16 motordan alıyor. 1.600 Nm tork üretebilen otomobildeki bu motor Chiron modelinde de yer alıyor.

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Rolls-Royce Boat Tail İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un özel yapım yeni modeli Boat Tail 28 milyon dolar (521 milyon TL) fiyatla 'Dünyanın en pahalı otomobili' durumunda. Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir. Şimdilik bu araçtan 3 adet üretileceği açıklandı.