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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:29

Dünyanın en pahalı 50 otomobili belli oldu! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Süper hızlı ve süper lüks otomobiller denildiğinde akla gelen birkaç marka var. Dünya üzerindeki sayılı müşterilerin en hızlı veya en nadir otomobiller için ödedikleri paralar dudak uçuklatıyor. Peki dünyanın az sayıda bulunan bu özel modellerin en pahalıları hangileri? İşte satış fiyatlarına göre dünyanın en pahalı 50 otomobili...

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