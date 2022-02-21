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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:34

Denizde gidebilen otomobil! Satın almak için yüzlerce kişi sıraya girdi!

1950'li yıllardan bu yana askeri ve sivil birçok alanda kullanılan hovercraft isimli amfibik araçların tasarımlarında yaşanan değişimler, tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

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