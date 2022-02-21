Denizde gidebilen otomobil! Satın almak için yüzlerce kişi sıraya girdi!

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İngiltere'de Von Mercier isimli şirketin geliştirdiği "Arosa" isimli hovercraft, spor arabaya benzer tasarımıyla dikkat çekti.

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Aracın tasarımında otomobil dünyasında yaşanan değişimler de dikkate alındı.

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Arosa, hovercraft teknolojisinin ulaştığı son noktayı gösterirken, aynı zamanda elektrikli otomobil tasarımlarından da izler taşıyor.

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Savaş uçaklarına benzer oturma düzenine sahip araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor ve bu alanda sınıfının en hızlı aracı.

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Ortalama 65 kms hızla gidildiğinde 194 kilometre menzile sahip olan araç, üstü açık şekilde tasarlandı ve tüm göstergeleri de tamamen dijital.

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Arosa isimli aracın ilk bakışta devasa tekerlekleri var gibi görünüyor olsa da şirket yöneticileri tekerleğe benzeyen bölümün aracın hareket kabiliyetini artıran fan sistemi olduğunu vurguladı.

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3 elektrik motoruna sahip olan araç, güç aktarımını sağlamak için hibrit bir motor kullanıyor.

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Aracın tampon kısmında bulunan piller ise ani hızlanmalar için elektrik depoluyor.

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Hovercraft isimli araçların ortaya çıktığından bu yana kontrolü zor araçlar olduğunu belirten Von Mercier yetkilileri, Arosa'nın kolay kontrol edilebilmesi için bazı değişiklikler yapıldığını belirtti.

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Yapılan iyileştirmeler sayesinde Arosa, normal bir hovercraft'tan çok daha kolay şekilde ileri ve geri manevraları yapabiliyor, etrafında dönebiliyor.

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100 bin dolara (1 milyon 360 bin TL) satışa çıkması planlanan Arosa isimli araçtan ilk etapta 50 adet üretilmesi planlanırken, aracın 2022 yazında satışa sunulması hedefleniyor.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arosa için daha şimdiden 180 müşteri sıraya girdi.

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Von Mercier yetkilileri aracın yasal olarak trafiğe açık alanlarda kullanılamayacağının altını çizdi.

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Ulaşım araçları içinde en ilginç tasarımların başında gelen Hovercraft isimli araçlara gün geçtikçe ilgi daha da artıyor. Hareket ettiği zeminin üstünde altındaki hava yastıkları sayesinde adeta uçarak giden bu araçlar günümüzde askeri ve sivil olmak üzere birçok görevde kullanılıyor. Gerçek anlamda ilk hovercraft İngiliz Mühendis Christopher Cockerell'in çalışmaları sonucunda hayat buldu ve 1959 yılında SR-N1 adı verilen ilk hovercraft ortaya çıktı.