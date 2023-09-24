Yumurtadan daha fazla protein içeren besin! Enfeksiyon düşmanı

Yoğurtla benzer kıvamda ama daha sıvı olan kefir yumurtadan daha fazla protein içeren besin. Peki, kefir neden bu kadar kıymetli, kefirin faydası ne? İşte mayhoş daha sahip olan kefirin 8 faydası...