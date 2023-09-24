Yumurtadan daha fazla protein içeren besin! Enfeksiyon düşmanı

<p>Enfeksiyona karşı korur. Zararlı salmonella, helicobacter pylori ve escherichia coli (e. coli) türlerinin büyümesini engeller.</p><br><p>Protein, yağ ve karbonhidrat açısından iyi bir besindri. Ayrıca değerli A, D ve K vitaminlerine de katkıda bulunurlar; B vitaminleri; ve kalsiyum dahil mineraller.</p><br><p>Kefir, yoğurttan çok daha geniş ve çeşitli faydalı bakteri ve maya bileşiminden yararlanır. Bu mikroplar, sindirimi iyileştirmekten kolesterol seviyelerini düşürmeye kadar sağlığımıza çok sayıda faydası olan biyoaktif bileşiklerin üretilmesinden sorumludur.</p><br><p>Düzenli kefir tüketiminin yüksek tansiyonu olan kişiler için faydalı olabileceğini göstermektedir. </p><br><p>Kalp sağlığına faydalıdır.</p><br><p>Sindirimi iyileştirir.</p><br><p>Kemik sağlığına iyi gelir. Kalsiyum ve K2 vitamini açısından iyi bir kaynaktır.</p><br><p>Bağışıklığı güçlendirir.</p><br>