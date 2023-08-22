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Yüksek tansiyonu şak diye düşüren 9 besin! Kan basıncınız kontrol altında

Kan basıncında yaşanılan dengesizlikler tansiyın hastalığına neden olur. Yüksek veya düşük tansiyonun birbirinden farklı riskleri vardır. Peki yüksek tansiyonu düşüren besinler neler?
22 Ağustos 2023 Salı 15:16
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Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.

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