Yüksek tansiyonu şak diye düşüren 9 besin! Kan basıncınız kontrol altında

<p>Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.</p><br><p>Kalp dostu yağsız süt, size aynı zamanda kan basıncınızı %3-10 oranında düşürmeye yarayacak kalsiyum ve D vitamini de sağlar.</p><br><p>Posadan zengin bu harika besin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu ve kan basıncını düzenleyen potasyum, folat ve magnezyum kaynağıdır.</p><br><p>Yapılan son çalışmalara göre günde 30 gr bitter çikolata tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı.</p><br><p>Potasyum ve magnezyumdan zengin diğer bir besin soya fasulyesidir ama yine tuzsuz tüketmeye dikkat edin, özellikle de haşladığınızda.</p><br><p>Son çalışmalara göre özellikle kantalup kavununun 1/4'ü günlük potasyum ihtiyacımızın yüzde 20'sini tek başına sağlıyor.</p><br><p>Kalp sağlığı için önemli iki temel mineral potasyum ve magnezyum zengini patates tansiyonunuzu dengelemede birebir.</p><br><p>Kan basıncını düşüren magnezyumdan zengin ay çekirdeğini tüketirken tuzsuz olmasına dikkat edin.</p><br><p>Hangi türü olursa olsun fasulye, yüksek magnezyum ve lif içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.</p><br>