Yüksek tansiyonu şak diye düşüren 9 besin! Kan basıncınız kontrol altında

Kan basıncında yaşanılan dengesizlikler tansiyın hastalığına neden olur. Yüksek veya düşük tansiyonun birbirinden farklı riskleri vardır. Peki yüksek tansiyonu düşüren besinler neler?