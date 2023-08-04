FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Yazın yüksek tansiyonu düşüren basit formüller

Yaz mevsiminde sıcakların etkisiyle tansiyon yükselebilir. Uzmanlar ise tansiyon hastalarına özellikle sıcak günlerde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Peki yüksek tansiyon nasıl kontrol altına alınır? Tansiyonu düşüren besinler ve çaylar neler? İşte detaylar...
4 Ağustos 2023 Cuma 12:56
1 / 9

Pancar suyu içinde bulunan nitrat sayesinde kanın damarlarımızdan rahat rahat akıp geçmesini sağlayan, böylece de yüksek tansiyondan eser bırakmayan pancar suyu da en etkili tansiyon düşürücülerden.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin