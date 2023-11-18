Yağmurlu havada evde yapılabilecek 10 aktivite!

Yağmur kimisi için üzüntü, kimisi için romantizm anlamına gelebilir. Dışarı çıkmanın zorlaştığı yağmurlu havalarda evde yapılacak aktivite önerisiyle karşınızdayız. İşte yağmurlu hava aktiviteleri...
18 Kasım 2023 Cumartesi 15:40
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Yağmurlu günlerin keyfini çıkarmanın en zevkli yollarından biri evde sinema keyfi yapmaktır. Mısır patlatın, cipslerinizi, içecekleri, battaniyeleri hazırlayın, ekran başına geçin! Yağmur yağarken sevdiklerinizle birlikte film izlemek size çok zevk verecektir.
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