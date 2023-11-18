Yağmurlu havada evde yapılabilecek 10 aktivite!

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Yağmurlu günlerin keyfini çıkarmanın en zevkli yollarından biri evde sinema keyfi yapmaktır. Mısır patlatın, cipslerinizi, içecekleri, battaniyeleri hazırlayın, ekran başına geçin! Yağmur yağarken sevdiklerinizle birlikte film izlemek size çok zevk verecektir.