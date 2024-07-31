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MOR PAPATYA
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:01

Vitamin şöleni kuruyemiş! Badem deyip geçmeyin, çünkü...

Badem içerisinde birçok vitamin barındırır. Badem sadece cilde değil kalp damarlarına da şifa verir. Peki bademin faydaları neler?