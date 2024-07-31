Vitamin şöleni kuruyemiş! Badem deyip geçmeyin, çünkü...

<p>İçeriğinde bulunan yağ asitleri ve enzimler kalp ve damar hastalıklardan korur. </p><br><p>İçeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.</p><br><p>Badem, beden ve zihnin yorgunluğunu giderirken, böbrek, mesane ve üreme yollarındaki iltihapları da yok eder.</p><br><p>Safra taşlarının oluşumunu engeller.</p><br><p>İyi ve kötü kolesterolün dengelenmesi için badem oldukça faydalıdır.</p><br>