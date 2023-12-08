Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…
Türkiye'de çay birçok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak her demlenen içecek aynı lezzeti vermiyor. Çünkü ustası tarafından demlenen içeceğin tadı adeta bambaşka oluyor. Bu nedenle çay demlerken bazı noktalara dikkat edilmesi de öneriliyor. İşte ustasından lezzetli içeceğin tarifi…
8 Aralık 2023 Cuma 00:39
1 / 8
Çay demleme işlemi basit gibi gözükse de lezzet açısından çeşitleniyor. Ayrıca kıvamında demlenen içeceğin lezzeti adeta damaklardan silinmiyor. Nitekim her toplumun kendine özel çay kültürü de bulunabiliyor.
PopülerGaleriler
Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…
Kulağakaçan böcekleri eve geliyorsa, işte sebebi! Meğer nedeni buymuş
Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor