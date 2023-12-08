Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…

Türkiye'de çay birçok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak her demlenen içecek aynı lezzeti vermiyor. Çünkü ustası tarafından demlenen içeceğin tadı adeta bambaşka oluyor. Bu nedenle çay demlerken bazı noktalara dikkat edilmesi de öneriliyor. İşte ustasından lezzetli içeceğin tarifi…